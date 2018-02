Bilancio di previsione, Versaci: “La richiesta di aumenti di risorse delle Circoscrizioni è da irresponsabili”

di Moreno D’Angelo

«Chiedere un aumento delle risorse sapendo che non sarà possibile è un atteggiamento da irresponsabili con fini elettoralistici». È dura la presa di posizione del presidente del Consiglio comunale, Fabio Versaci. La questione riguarda l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 da parte delle Circoscrizioni.

«Ho letto molte delibere che hanno presentato una richiesta di aumento delle risorse al Comune pur sapendo in partenza che non sarà possibile perché, com’è noto, questa amministrazione ha deciso di attuare un piano di rientro così come richiesto dalla Corte dei Conti».

«Attaccarci – conclude Versaci – per dei tagli di certo non voluti ma dovuti per mettere in sicurezza l’ente ad evitare il dissesto finanziario è da irresponsabili. Quello di utilizzare le istituzioni per fare propaganda la trovo una scorrettezza infinita».