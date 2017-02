Bilancio europeo e opportunità per il Piemonte: Chiamparino, Viotti e Zanoni ne discutono al Circolo dei lettori

Il bilancio economico dell’Unione Europea e le sue ripercussioni sul territorio piemontese. E’ questa la tematica al centro dell’incontro di sabato 11 febbraio (ore 10.45) al Circolo dei lettori di Torino, in via Bogino 9, dal titolo “Piemonte 2017. Le risorse per i territori tra Bilancio italiano e Budget europeo“.

A confrontarsi sull’argomento il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, la senatrice Magda Zanoni e il parlamentare europeo Daniele Viotti.

Da un lato infatti si parlerà del bilancio dell’Unione Europea, cosa è, quali opportunità offre al territorio piemontese e quali settori dell’economia locale possono essere interessati da investimenti. Dall’altro lato invece si affronterà la questione da un punto di partenza piemontese: gli obbiettivi per il 2017 e come mettere in rete le esigenze dei piccoli comuni e dei territori per confrontarsi in una dimensione comunitaria e continentale.

A moderare l’evento, aperto a tutti, il giornalista Paolo Griseri.