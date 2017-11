Bilancio targato Appendino, per Morano e Napoli i revisori certificano il falso

di Giulia Zanotti

L’ultimo documento dei Revisori dei Conti certificherebbe il falso in Bilancio. É quanto sostenuto dai due consiglieri di minoranza Alberto Morano, capogruppo della Lista Civica, e Osvaldo Napoli, capogruppo di Forza Italia, dopo il parere arrivato dal Collegio oggi, in cui si dice chiaramente che il debito Ream dev’essere messo a Bilancio.

«Il sindaco Appendino e la giunta pentastellata hanno manipolato il parere del Collegio dei Revisori e hanno prodotto un falso sostanziale approvando la delibera dello scorso 27 luglio con le considerazioni favorevoli dei Revisori “non corrispondenti al vero”», dicono Morano e Napoli.

«Nella lettera i Revisori accusano apertamente l’amministrazione di aver sottoposto al collegio una bozza di Delibera sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio diversa da quella sottoposta al Consiglio Comunale e di avere inserito nella bozza di Delibera n. 2017 02739/024 portata all’approvazione del Consiglio Comunale il 27 Luglio 2017 considerazioni favorevoli del Collegio dei Revisori non corrispondenti al vero perché in palese contrasto con quanto ribadito più volte dal Collegio dei Revisori con riguardo al trattamento contabile del debito Ream», aggiungono.

Accuse, secondo Morano e Napoli, gravissime che «lasciano allibiti sul modus operandi della Giunta Cinque Stelle».

Continuano i due esponenti delle minoranze: «I Revisori danno parere contrario al certificato di Bilancio precisando che “il Certificato al Bilancio 2017 rispecchierà i dettami previsti dalla Legge solo ed esclusivamente se verranno osservate tutte le prescrizioni e le riserve richiamate ed in particolare se nel corso dell’esercizio 2017 verrà riconosciuto e finanziato il debito Ream come previsto dall’art. 194 del Tuel”».

«Come si vede, i torinesi si trovano ad affrontare il problema non piccolo di una giunta che mentendo ai Revisori ha di fatto mentito alla città. Lista Civica e Forza Italia chiedono al sindaco Appendino e all’assessore al Bilancio di presentarsi subito in Consiglio comunale con proposte serie e credibili per superare, e non aggirare, una questione che minaccia di avere serie ripercussioni sulle finanze comunali», concludono Alberto Morano e Osvaldo Napoli.