Blocco ai fondi per le Circoscrizioni, per il senatore Pd Mauro Maria Marino lo streaming dei 5 Stelle non esiste

Infuria la polemica a Torino dopo il blocco dei fondi da parte della Giunta Appendino alle Circoscrizioni.

Ben 162mila euro (circa 20mila euro a Circoscrizione), come denunciato in un comunicato congiunto degli otto presidenti, che nonostante le promesse della sindaca a ottobre, hanno proprio il sapore del taglio mascherato

Sulla vicenda interviene il senatore del Partito Democratico Mauro Maria Marino, che critica il modo in cui è stato comunicato il blocco. O meglio: come non sia stato comunicato.

«Ecco come la favola dello streaming M5s si trasforma in realtà: la giunta torinese blocca una quota dei fondi a disposizione delle circoscrizioni – spiega Marino – Lo fa senza coinvolgerle nel processo decisionale né avvertirle».

«Da ex presidente della Circoscrizione 8, ricordo come quello circoscrizionale sia il livello di amministrazione più immediato e vicino ai cittadini», continua il senatore Pd.

«Vergognoso debbano venire a sapere di questioni di tale importanza dal sito del Comune. Una giunta sorda e contraria al confronto?!», conclude Marino.