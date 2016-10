“Borsa Internazionale della Cultura evento unico”. Ma arrivano smentita e diffida legale

di Bernardo Basilici Menini

Una proclamazione che rischia di portare con se’ delle grane, tra le altre, giudiziarie.

I FATTI. I primi giorni del settembre scorso veniva alla luce un comunicato stampa emesso dall’assessorato alla Cultura in cui, deliberando l’istituzione della Borsa Internazionale della Cultura, che si terrà nel 2017 al Centro Congressi del Lingotto, si parlava di «un evento unico in Europa». Secondo il testo, infatti, non risultavano «esistere delle manifestazioni con queste caratteristiche». Peccato che, a parere della Fondazione Industria e Cultura, l’affermazione conterrebbe un errore grossolano. Cosa che ha portato gli avvocati di quest’ultima a inviare una diffida legale all’assessora alla Cultura Francesca Leon.

L’ACCUSA. Secondo la lettera, infatti, la Fondazione Industria e Cultura avrebbe organizzato nel 2014, sempre nello stesso spazio del Lingotto, la manifestazione The Culuture Stock Exchange, presentata al tempo come «un innovativo marketplace europeo in cui il mondo della cultura e quello dell’impresa si incontrano per sviluppare, scambiare o co-produrre eventi culturali ed esposizioni». La giunta si sarebbe quindi appropriata di un primato che non le spetterebbe. Ma non solo.

Nelle righe della lettera, infatti, si legge che «ciò che sorprende è che la Città di Torino era tra i partner istituzionali dell’iniziativa e, quindi, necessariamente a conoscenza di tale preesistenza». Una gaffe nella gaffe, insomma, secondo la Fondazione Industria e Cultura.

Di tale gravità da portare quest’ultima a un invito ufficiale a «cessare immediatamente dalla progettata iniziativa e di darne notizia con la stessa ampiezza e diffusione data al comunicato precedente, indicando che l’unica titolare dei relativi diritti è la Fondazione».

In ultima una nota per prendere contatti in modo da cercare di risolvere amichevolmente la questione che «ha già cagionato alla Fondazione un rilevante danno anche sotto il profilo reputazionale e dell’immagine». Il tutto lasciando comunque aperta la possibilità ad un’azione risarcitoria.