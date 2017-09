“C come cultura” approda alla Festa de L’Unità. Con Carretta e Valle anche Berruto e Asproni

di A.D.

Secondo appuntamento, dopo quello di luglio, per “C COME CULTURA”, l’iniziativa ideata da Mimmo Carretta e Daniele Valle, che stasera sarà ospitata alla Festa de l’Unità di Torino, allo Sporting Dora di Corso Umbria 83.

«L’iniziativa sarà divisa in due parti, per coniugare partecipazione e riflessione», spiegano gli organizzatori:

Dalle 18 alle 20 tavoli di lavoro tematici «coordinati da quattro bravi giovani assessori che si occupano quotidianamente di cultura nei loro Comuni: Diego Sarno di Nichelino, Elena Piastra di Settimo Torinese, Matteo Cavallone di Collegno, Laura Pompeo di Moncalieri».

Dalle 21 alle 23 l’assemblea plenaria con Mauro Berruto, amministratore delegato della Scuola Holden e Patrizia Asproni Presidente della Fondazione Industria e Cultura.

Per partecipare ai tavoli tematici è necessario iscriversi all’evento che troverete a questo link