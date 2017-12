Canavesio verso la riconferma a Environment Park

Davide Canavesio corre spedito verso il rinnovo della nomina come amministratore delegato di Environment Park Spa, il parco tecnologico dedicato alla crescita dell’innovazione e lo sviluppo dell 60 aziende insediate nel parco e altre 150 imprese collegate. Nessuna speranza di riconferma, invece, per Mauro Chianale, che attualmente ricopre la carica di presidente ed in passato è stato sindaco di Caluso e deputato eletto nel 2001 e nel 2006.

Il rinnovo della nomina a Canavesio da parte della Città di Torino era tutt’altro che scontato visti i suoi stretti legami con la passata amministrazione di centro sinistra: tra gli autori del terzo piano strategico della città e accreditato da diverse fonti come possibile candidato sindaco del centro-sinistra qualora Piero Fassino avesse scelto di non ricandidarsi.

Imprenditore dal solido curriculum formativo internazionale, già amministratore di Sagat Spa e Consigliere di indirizzo della Fondazione Crt, da quest’anno è anche professore a contratto per il corso di Finanza Aziendale del Dipartimento di Scienze economico-sociali dell’Università di Torino. Un uomo di sistema, insomma, che partecipa attivamente alla vita politica della città attraverso il suo think thank Nexto.

Il suo avvicinamento alla sindaca Appendino è da riferirsi, però, al suo ruolo di amministratore delegato di TNE spa, la società partecipata da Comune, Città Metropolitana e Regione Piemonte proprietaria delle ex aree Fiat a Mirafiori. TNE versa in cattive acque tanto che la scorsa primavera è stata ad un passo dalla liquidazione su proposta proprio dell’amministrazione a cinque stelle, non intenzionata a partecipare all’aumento di capitale di 6 milioni di euro necessario per salvarla.

Proprio per superare questa situazione di impasse Appendino e Canavesio, in collaborazione con l’Unione Industriale, starebbero pensando di realizzare sulle aree di TNE un Manufacturing Technology Center sullo stile di quello realizzato a Coventry. La localizzazione in quest’area della nuova cittadella dell’innovazione manifatturiera, infatti, potrebbe risolvere anche i problemi finanziari della partecipata.