CasaPound, giovedì Di Stefano all’hotel NH di corso Vittorio

di Andrea Doi

Il candidato premier di CasaPound Italia Simone Di Stefano sarà a Torino giovedì 22 febbraio. Dopo le polemiche nate dal no secco che la Gam ha detto sulla concessione dell’auditorium si apprende che Di Stefano salirà alle 21 sul palco della sala dell’hotel Nh di corso Vittorio 104.

C’è preoccupazione per questo appuntamento da parte della Questura di Torino pronta ad arginare le contro manifestazione, che in altre città italiane come Piacenza Bologna e Napoli sono sfociate in scontri. Dal canto loro i collettivi antifascisti sui social già da alcuni giorni stanno organizzando la mobilitazione contro Di Stefano.