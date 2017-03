Caso De Mari, M5s: “Chi offende i diritti Lgbt e la libertà sessuale va denunciato”

di G.Z.

Sostegno da parte del Comune di Torino all’azione del Torino Pride contro la dottoressa Giuliana De Mari, denunciata nei mesi scorsi civilmente e penalmente dal coordinamento Lgbt per le sue posizioni, più volte ribadite, contro l’omosessualità.

Oggi infatti su proposta dei consiglieri di minoranza Maria Grazia Grippo, Mimmo Carretta, Chiara Foglietta (Pd) e Eleonora Artesio (Sinistra in Comune) il consiglio comunale ha ribadito il sostegno all’azione legale intrapresa. La dottoressa De Mari, spiegano dal gruppo consiliare M5s, «ha gravemente offeso i diritti civili imprescindibili quali quelli di libertà sessuale. Le sue affermazioni sono inaccettabili per i cittadini e le cittadine di Torino che da sempre combattono perchè vengano tutelati i diritti di pari opportunità e i diritti individuali e collettivi che valorizzano le differenze e compongono la nostra comunità».

Il Movimento 5 stelle ha ricordato anche durante la seduta odierna del consiglio comunale che «la nuova amministrazione ha sempre sostenuto politiche inclusive che valorizzano le differenze di singoli e delle comunità».

Nell’emendamento proposto in Sala Rossa si mette in evidenza anche l’azione che sarà fatta dal Comitato Regionale per i diritti umani a tutela della dignità delle persone. «E’ intenzione infatti da parte delle istituzioni comunali e regionali attuare un’azione di sistema che sottolineai la volontà politica del consiglio comunale».