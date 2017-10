Caso Ream, Carretta (Pd): “Speriamo che verità venga presto consegnata ai torinesi”

di Mimmo Carretta *

Non è nostra abitudine, a differenza di altri, “festeggiare” per gli avvisi di garanzia. Non amiamo, sempre a differenza di altri, il tintinnio di manette e soprattutto non consideriamo un avviso di garanzia una definitiva sentenza di colpevolezza.

Prendiamo piuttosto atto che su una vicenda come il caso Ream, in cui tanti sono i lati oscuri, giá denunciati dal Partito Democratico, la Procura voglia vederci chiaro.

Fiducia dunque negli inquirenti, che speriamo sulla vicenda consegnino presto la verità ai torinesi.

Candidato Segretario PD Torino