Cavallerizza un precedente che preoccupa i comitati dei cittadini

Dopo la decisione in commissione di presentare una mozione che di fatto concederebbe la Cavallerizza Reale a chi dal 2014 la occupa anche i comitati dei cittadini rappresentati da Federica Fulco intervengono sulla vicenda, con la preoccupazione che non si crei un “pericoloso precedente”.

«Come cittadini anche riuniti in comitati spontanei restiamo sempre più sconcertati da certe decisioni. – precisa la Fulco in una nota – Da tempo denunciamo le varie occupazioni abusive per poi leggere che la Cavallerizza sarà un’occupazione tollerata. Per gli occupanti dell’ex Moi e per chi appicca giornalmente i fumi tossici un progetto di casa e lavoro. Per quanto mi riguarda qui chi delinque viene pure premiato mentre chi si comporta onestamente continua a restare deluso da tale politica. Auspichiamo a decisioni più ragionevoli» conclude la Fulco, aggiungendosi alla lista dei tanti scontenti dalla soluzione proposta dall’amministrazione Appendino.

0 0 0