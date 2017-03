Chiamparino a sostegno “critico” di Renzi

C’è anche Sergio Chiamparino al Lingotto per la kermesse renziana. E l’ex premier avrà la fiducia del presidente della Regione Piemonte: «Sono in posizione di sostegno critico rispetto a Matteo Renzi».

Sui dubbi il Chiampa: «Qualche segnale che mi dà fiducia c’è, adesso sentiamo».

Tanti i parlamentari in sala al Lingotto, a cominciare dal presidente del partito Matteo Orfini. Poici sono Ettore Rosato, Matteo Ricci, Emanuele Fiano, Francesco Saverio Garofani, Laura Fregolent, Marina Sereni, Andrea Romano, Edoardo Fanucci, il presidente della commissione cultura della Camera Andrea Marcucci, il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. L’ex sindaco di Torino Piero Fassino. e anche il direttore dell’Unità Sergio Staino.

0 0 0