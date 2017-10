Chiamparino: “Sullo smog allarme eccessivo, le finestre le tengo aperte”

di Moreno D’Angelo

«Capisco si voglia dare un segnale di preoccupazione, di messa in guardia, ma credo che l’allarme lanciato sia stato eccessivo». E’ quanto mai critica e anche ironica la reazione del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino sulle ultime iniziative e i consigli in chiave antismog dell’assessorato all’Ambiente di Torino: «Tengo le finestre aperte anche di notte, perché soffro di claustrofobia». «Un allarmismo che non critico nessuno ma invito le amministrazione a fare un lavoro coordinato».

Nel ricordare che la Regione non ha il potere di sostituirsi alle ordinanze comunali Chiamparino si è detto disponibile ad avviare un tavolo di coordinamento a livello di città metropolitana, pur ammettendo che «la produzione di tavoli a mezzo di tavoli non mi entusiasma».

Per Chiamparino punto chiave per rendere gli interventi antismog realmente efficaci è un lavoro di coordinamento nella città metropolitana. Concetto da lui ribadito ieri in un intervento a Settimo torinese sollevando, in modo quanto mai polemico, il preoccupante scarso coordinamento anche in materia di politiche ambientali: «Essendoci la città metropolitana ci confrontiamo con questa. Se poi all’interno della città metropolitana non c’è discussione non è colpa mia. Al tavolo non possiamo certo invitare tutti i 1.202 Comuni del Piemonte».