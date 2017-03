Circoscrizione 3 al Movimento 5 Stelle? In arrivo la sentenza del Consiglio di Stato

di A.D.

Dovrebbe arrivare nelle prossime ore la sentenza del Consiglio di Stato che deciderà le sorti della Circoscrizione 3. Il 16 marzo scorso, infatti, si è svolta l’udienza sulla vicenda della firma mancata del notaio sulle liste della coalizione di centrosinistra alle ultime elezioni, che ha portato alla vittoria del Parito democratico nella Circoscrizione, dove la presidenza è ora di Francesca Troise.

Nella sentenza il Consiglio di Stato potrebbe decidere in tre diversi modi: o che tutto si è svolto in modo regolare, e che la dimenticanza non sia rilevante, creando però così un precedente, o, caso remoto, che si torni alle urne solo per questa Circoscrizione, che comprende i quartieri di San Paolo, Cenisia, Cit Turin e Pozzo Strada, oppure che la Circoscrizione passi al Movimento 5 Stelle, secondo arrivato alla consultazione elettorale. Come detto bisognerà aspettare le prossime ore per la sentenza.