Circoscrizione 5, al centro Isabella sale prove gratis ai giovani artisti

La Circoscrizione 5 apre le porte alla cultura. Infatti, il centro culturale P. Isabella, in via Verolengo 212, sarà accessibile gratuitamente a ragazzi e gruppi di giovani under 35 che necessitino di una sala prove, con tanto di strumenti come batteria, mixer e amplificatori per chitarra, basso e tastiera. E non solo. I giovani potranno anche esibirsi e prendere parte a spettacoli in eventi pubblici.

Non si disperino nemmeno gli over 35. Infatti, il centro P.Isabella è accessibile anche a loro: basta che presentino un progetto culturale.

Per tutte le informazioni, regolamento, moduli per la richiesta basta consultare il sito della Circoscrizione 5 al link http://www.comune.torino.it/circ5/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3669 oppure chiamare al numero 011 011 35539.

La scadenza per la presentazione delle domande scade il 20 gennaio.