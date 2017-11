Circoscrizione 5, M5s contro Lele Mora a Borgo Vittoria: “No ai vip del favoreggiamento”

di Giulia Zanotti

Fa discutere la presenza di Lele Mora tra gli ospiti della Festa di via nel quartiere Borgo Vittoria del prossimo 19 novembre. Già, perchè i consiglieri del Movimento 5 stelle della Circoscrione 5 hanno chiesto che venga ritirato il patrocinio all’iniziativa.

«No ai vip del favoreggiamento» affermano i grillini che spiegano:«Il 19 Novembre 2017 l’associazione commercianti Quadrilatero 5 organizza una festa di via “Aspettando il natale”. Nella locandina compare tra gli ospiti d’eccezione Lele Mora, condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento alla prostituzione per una pena complessiva di 6 anni e un mese di reclusione, definito “l’agente dei vip più famoso d’Italia. Ciò che non è assolutamente accettabile è la concessione del patrocinio gratuito della Circoscrizione 5 ad una iniziativa di questo genere, offensiva verso tutte le famiglie che solitamente partecipano alle feste di via domenicali».

Per i consiglieri del Movimento 5 stelle, infatti, il presidente della Circoscrizione era a conoscenza della presenza di Mora all’evento: «Viene da pensare che lo stesso pensi, come chi ha invitato lo squallido personaggio in questione, che Lele Mora sia una buona attrattiva per il quartiere Borgo Vittoria e i suoi abitanti e che questo sia un buon modo di portare la cultura in periferia, altroché le “luci d’artista” molto criticate dallo stesso Presidente».

I grillini chiedono poi «le scuse pubbliche del Presidente della Circoscrizione a tutti gli abitanti di Borgo Vittoria per questa scelta veramente infelice». «Invitiamo il Comune di Torino a tutelare la propria immagine impedendo l’utilizzo improprio del simbolo della Città da parte di inaffidabili Presidenti di Circoscrizione con una apposita regolamentazione».