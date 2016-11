Circoscrizione VII, ancora proteste per il suk

di Bernardo Basilici Menini

Lo spostamento del suk non è proprio andato giù alla Circoscrizione VII, che, dopo le sonore proteste all’annuncio dello spostamento del mercato del libero scambio presso l’area del Ponte Mosca, un mese fa, ha fatto seguito con azioni per via istituzionale.

Nella mattinata di oggi, infatti, il consiglio della Circoscrizione ha votato due ordini del giorno, uno proposto dal centrosinistra e uno dal centrodestra, in cui è stata espressa «l’assoluta contrarietà allo spostamento del mercato del libero scambio presso l’area del Ponte Mosca». Unica posizione contraria quella del Movimento 5 Stelle.

Il presidente di Circoscrizione VII Luca Derri, che già si era espresso molto duramente, è quindi tornato sull’argomento: «Con questo voto la Circoscrizione 7 ha ribadito la propria avversità a questo tipo di decisione deliberata dalla Giunta Appendino senza coinvolgere in alcun modo cittadini e Circoscrizione».

«Esprimiamo la più ferma contrarietà a questo tipo d’ipotesi poiché i problemi si risolvono e non si spostano di due isolati – continua Derri – La Giunta Fassino ha portato il Centro Direzionale della Lavazza sul territorio di Aurora mentre l’Appendino ci trasferisce il Mercato del libero scambio».

«Anziché proseguire con l’opera di riqualificazione avviata dalla precedente Amministrazione, la nuova Giunta ha deciso di bloccare definitivamente lo sviluppo del Quartiere. Siamo convinti che il Mercato del libero scambio del sabato potesse essere rimodellato sull’attuale area intervenendo sul numero dei venditori e controllando e sanzionando in modo puntale gli abusivi», conclude Luca Derri.

Per poter trovare una soluzione ai dissidi, per giovedì 23 ottobre, alle 23:00, è previsto al Centro Civico di corso Vercelli un Consiglio Aperto a cui parteciperanno gli assessori all’Integrazione e al Commercio Marco Giusta e Alberto Sacco, per illustrare il progetto proposto dalla giunta ai cittadini.