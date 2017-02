Circoscrizioni, anche la 8 sperimenterà il bilancio partecipativo

di Giulia Zanotti

Prosegue il percorso del bilancio partecipativo per le circoscrizioni di Torino. Il tutto dopo l’incontro di settimana scorsa tra Palazzo di città con i presidenti delle circoscrizioni in cui sono stati scongiurati ulteriori tagli alle otto realtà decentrate dell’amministrazione torinese.

«Negli scorsi anni come consigliere di minoranza votai a favore del bilancio partecipativo e come giunta ora vogliamo proseguire su questa strada» ha fatto sapere la sindaca Appendino annunciando che «Abbiamo già incontrato i presidenti e si è scelto di usare il territorio della 8 come punto di partenza di questo percorso».

Della stessa opinione anche il vicepresidente del consiglio comunale Serena Imbesi che ha sottolineato come il bilancio partecipativo sia «uno strumento di democrazia davvero utile per ascoltare bisogni territorio e per includere attivamente i cittadini alla gestione delle aree in cui vivono. Nel portare avanti questo progetto é necessario capire quali territori hanno più bisogno di questo strumento, per renderlo quanto più efficace possibile».