Città metropolitana, M5s senza maggioranza. Vince il centrosinistra

Nelle consultazioni per la Città Metropolitana il Movimento 5 Stelle non raggiunge la maggioranza, che invece ha il centro sinistra. Le elezioni del nuovo Consiglio portano un seggio in più al Pd, nonostante la vittoria di Chiara Appendino a giugno a Torino.

La lista “Città di città”, che unisce Pd e Moderati incassa otto consiglieri, contro i sette del Movimento 5 stelle. Al centrodestra tre consiglieri, con la lista “Civica per il territorio”, formata da Forza Italia, Area centrista, Lega Nord e Fratelli d’Italia.

Gli eletti sono:

Lista Città di Città: Alberto Avetta, Silvio Magliano, Vincenzo Barrea, Maria Grazia Grippo, Maurizio Piazza, Roberto Montà, Mauro Carena, Monica Canalis

Movimento Cinque Stelle: Dimitri De Vita, Barbara Azzarà, Marco Marocco, Antonino Iaria, Anna Merlin, Carlotta Trevisan, Elisa Pirro

Lista Civica per il Territorio: Paolo Rizzola, Antonio Castello, Mauro Fava