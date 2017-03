Comune, fumo dagli uffici del Pd: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco, questa sera a Palazzo di città, che hanno evitato il rischio di un incendio negli uffici dei gruppi consiliari al secondo piano.

L’allarme è stato dato dopo che si è notato del fumo fuoriuscire dagli uffici del gruppo del Partito Democratico. A chiamare i soccorsi alcuni dipendenti che si erano attardati dopo la fine del Consiglio comunale.

Secondo le prime ipotesi ad aver causato il fumo, fortunatamente non divampato in un incendio, sarebbe stata una sigaretta non spenta bene.

