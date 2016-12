Comunicazioni negate su “Natale coi fiocchi”. Lo Russo cita Rovazzi: “Tutto molto interessante”

di Michele Paolino

Nessuna comunicazione in Sala Rossa sul Natale coi fiocchi. La conferenza dei capigruppo infatti non ha accolto la richiesta dell’opposizione di comunicazioni sull’apertura di un’inchiesta da parte della magistratura sul bando relativo all’iniziativa Natale coi fiocchi e sui problemi che questa manifestazione sta avendo.

Invece il vicesindaco Montanari ha insistito, non richiesto, per raccontare al Consiglio l’esperienza del suo viaggio istituzionale in Palestina. Fatto che ha scatenato l’ironia del capogruppo del Pd Stefano Lo Russo: «Per citare l’ultimo singolo di successo di Fabio Rovazzi: tutto molto interessante, ma qui siamo il Consiglio Comunale di Torino e vorremmo prima di tutto discutere dei problemi della nostra città».