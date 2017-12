Conferenza stampa fine anno: in diretta i resoconti di Appendino e degli assessori, ma non le domande dei giornalisti

di Andrea Doi

La diretta social della conferenza di fine anno della sindaca e della giunta Appendino è andata in onda sulla pagina personale della prima cittadina, ma non su quelle del Comune. Un live lungo come lo è stato il resoconto di tutti, tranne Sergio Rolando, gli assessori, che in più di un’ora e mezza hanno illustrato il lavoro fatto nel 2017 e quello che è previsto per il 2018.

Ma non tutta la conferenza è andata in diretta. Infatti è terminata dopo le parole di Alberto Unia, proprio quando il microfono è passato ai giornalisti per le domande. Ecco: domande precise che riguardavano le criticità di questa amministrazione, dal Bilancio a Gtt, dall’ex Moi ai campi Rom, gli avvisi di garanzia ricevute dalla sindaca e il futuro incerto. Domande e risposte che, a causa dell’interruzione dello streaming, nessuno tranne i presenti ha sentito e che in effetti sono state il vero sale dell’incontro. Ma a quanto pare dei problemi tecnici proprio prima degli interventi dei giornalisti avrebbero impedito di mandarli in diretta.