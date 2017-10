Consiglio comunale straordinario sui centri sociali: tutta l’opposizione firma tranne Artesio

di G.Z.

Una sessione straordinaria del consiglio comunale, da tenersi verso la metà di ottobre, per parlare della situazione dei centri sociali torinesi. È la richiesta fatta dalle opposizioni e presentata oggi in Sala Rossa. A firmare tutti i consiglieri di minoranza tranne Eleonora Artesio, capogruppo di Sinistra in Comune.

«I sottoscritti consiglieri comunali – si legge nel documento – richiedono la convocazione di una sessione straordinaria del Consiglio Comunale sui ripetuti fenomeni di violenza contro le Forze dell’Ordine da parte degli antagonisti, sulla posizione politica ambigua tenuta nelle diverse circostanze da parte dell’Amministrazione Appendino e sulla strategia da adottare al fine di contrastare la pericolosa deriva assunta negli ultimi mesi in Città in relazione a questi fenomeni».