Consiglio comunale straordinario sull’ex Moi. Lega: “Ora tempi certi per lo sgombero”

di B.B.M.

E’ stata approvata oggi la proposta di convocare un consiglio comunale aperto sul tema dell’ex Moi, le palazzine olimpiche occupate tre anni fa dai profughi arrivati a Torino.

Esulta Fabrizio Ricca, consigliere della Lega Nord: «Abbiamo ottenuto oggi, con l’appoggio di tutti i gruppi di minoranza, la convocazione di un Consiglio Comunale aperto sulla situazione delle palazzine Ex Moi».

«Dopo la promessa di censimento degli occupanti in ottobre -prosegue Ricca- promessa rimasta tale in quanto esso non è stato nemmeno organizzato, e le mille parole della campagna elettorale dove si prometteva lo sgombero ci troviamo oggi con una situazione rimasta uguale, se non peggiorata, a sei mesi fa».

Ricca si è poi rivolto alla giunta Appendino: «Vogliamo sapere la strategia d’azione e le tempistiche della liberazione delle palazzine con un focus particolare su come la Città ha intenzione di gestire l’accoglienza delle persone che scappano dalla guerra e come intende accordarsi con le istituzioni competenti per il rimpatrio di tutti gli altri. Siamo stanchi delle mille promesse del Sindaco sempre disattese fatte fino ad ora e pretendiamo azioni concrete per riportare la civiltà in un angolo sempre più buio della nostra Torino», conclude.