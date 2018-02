Contestazioni, “bacio di Giuda Tour”, ronde fasciste, disagio sociale: il peggior risultato della Appendino

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo del responsabile Organizzazione del Partito Democratico di Torino, sulle contestazioni dei giorni scorsi e su quanto sta accadendo nel capoluogo piemontese.

di Saverio Mazza*

In Città è palpabile – e non più da sottovalutare – una crescente protesta che si esprime in diverse forme.

Come tutte le contestazioni, quando queste sono generalizzate e diffuse, nascono in ambienti diversi ed in questi strati si alimenta con le relative caratteristiche. E allora c’è chi fa opposizione nelle Istituzioni, nei mercati, chi manifesta pacificamente, c’è chi chiede giustamente ascolto negli appuntamenti pubblici ove partecipa (o dovrebbe farlo) la sindaca e poi c’è chi, come sempre accade (come al M5S e ai fascisti) si insidia come sanguisughe nel disagio sociale per meri fini elettorali.

La sindaca, da un lato, ha persino ragione quando dichiara: “Non ottiene chi grida di più”. Peccato che non ha fatto i conti con la propria coscienza politica.

La candidata sindaca Chiata Appendino (quella che parlava in piedi sulle panchine delle periferie per intenderci) ha giocato con la sensibilità e la speranza dei cittadini.

Ne ha approfittato, promettendo il Paradiso in Terra. Ha massimizzato il risultato elettorale ed ora da la colpa a chi, credendoci, chiede conto delle promesse.

E no, cara sindaca, non funziona mica così: lei è il prodotto vivente di chi ha preso il pacchetto delle caramelle gentilmente prestato e se n’è scappata a gambe levate.

Per quanto riguarda poi le frange estreme (tipo i rigurgiti fascisti che iniziano a notarsi), probabilmente toccherà ancora una volta al Pd contrastare quello che oggi sono il prodotto finale (e peggiore) della sua pessima esperienza di sindaca.

Per la Città lo faremo, dato che voi che la governate non siete in grado di creare le condizioni per disinnescare quel disagio che, purtroppo, potrebbe alimentare anche queste forme di proteste.

E perché, per molti aspetti, siete stati e siete come loro: illusionisti di speranze.

