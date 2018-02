Corte dei Conti, domani il parere sul Piano di rientro

di Andrea Doi

In particolare silenzio passa la notizia della seduta convocata per domani 20 febbraio della Corte dei Conti. Alle 10,30 infatti l’assessore al Bilancio Segio Rolando e il direttore finanziario del Comune Paolo Lubbia si presenteranno davanti ai giudici di via Bertola 28 che daranno un giudizio sul Piano di rientro finanziario varato da Palazzo di Città e sul bilancio consuntivo del 2016.

La misura che Appendino aveva presentato lo scorso autunno come necessaria per risanare i conti in disallineamento dell’Ente e che aveva portato a un duro dibattito in consiglio comunale e a numerose diatribe con il collegio dei Revisori dei Conti, allora presieduto da Herri Fenoglio.

La seduta di domani sancirà dunque la fine sul tanto discusso piano di rientro che prevede di recuperare 80 milioni di euro. Dal pronunciamento della Corte dei Conti non dovrebbe esserci nessuna sorpresa e il piano potrebbe aver il suo via definitivo. D’altronde è stata la stessa amministrazione a chiedere un parere dell’Ente di via Bertola. Certo è che stupisce il silenzio in cui passa la sentenza della Corte dei Conti dopo che proprio la questione dei conti comunali aveva suscitato tanto dibattito e polverone in consiglio comunale.