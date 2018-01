Cristian Valsecchi lascia la Fondazione Torino Musei

La notizia era nell’aria da tempo. Il manager arrivato a Torino quando alla vertice della Fondazione Musei c’era Patrizia Asproni ha rassegnato le proprie dimissioni quest’oggi. Valsecchi, classe 1974 di Bergamo, prima di assumere il ruolo di segretario generale della fondazione torinese ha lavorato a Venezia a Palazzo Grassi Punta della Dogana e insegnato Economia dei Beni e delle Attività Culturali all’Università di Bergamo. Le sue dimissioni arrivano in un momento particolarmente difficile per la Fondazione Torino Musei con la procedura di licenziamento di 28 dipendenti in atto e il drastico calo di visitatori fatto registrare nel 2017.

Con una nota congiunta gli assessori Leon e Parigi hanno commentato la scelta del segretario generale di lasciare Torino: “Apprendiamo oggi delle dimissioni di Cristian Valsecchi, segretario generale della Fondazione Torino Musei, in anticipo sulla scadenza del suo mandato. Lo ringraziamo del lavoro attento e scrupoloso svolto in questi anni a favore della Fondazione Torino Musei e gli auguriamo buon lavoro per la nuova occupazione che lo aspetta. Apprezziamo anche la comunicazione tempestiva che permetterà il passaggio di consegne, sul quale il Presidente e il Consiglio Direttivo prenderanno le opportune determinazioni“.