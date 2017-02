Da Novacoop un corso gratuito per imparare a fare web radio

di Bernardo Basilici Menini

Dal prossimo 18 marzo inizierà all’Ipercoop di Chieri la seconda edizione del corso di web radio Cooplay, organizzato da Novacoop e tenuto dall’Associazione di Promozione Sociale RadioOhm, attiva nel settore della radio a fini educativi.

Il corso, gratuito e rivolto ai giovani tra i diciotto e i 25 anni, è suddiviso in sei incontri teorici e pratici per un totale di 18 ore, ed è pensato per fornire le conoscenze basilari per l’utilizzo della strumentazione, la scrittura dei format dei programmi, l’organizzazione del lavoro redazionale e la conduzione delle trasmissioni.

«L’obiettivo – dicono da Novacoop – è quello di coinvolgere nuovi elementi nella redazione radiofonica di CooPlay che a partire dal 2015 offre una copertura mediatica delle attività legate al mondo di Nova Coop e CoopAcademy, grazie all’impegno delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato alla prima edizione del percorso formativo e che affiancheranno i nuovi iscritti nel corso del 2017».