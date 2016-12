Da oggi a Torino registro e pass per i giornalisti in Comune

di Bernardo Basilici Menini

Nuovo giro di vite per i giornalisti in Comune. La conferenza dei capigruppo ha deciso. Cosa cambia: anzitutto per potere entrare in Comune sarà necessario essere iscritti all’ordine, indifferentemente dei pubblicisti o dei professionisti. Quindi chi fa pratica o lavora in siti di informazione non giornalistici rimane fuori.

La seconda novità è quella dell’istituzione di un registro apposito a cui i giornalisti dovranno accreditarsi, probabilmente alla presidenza del Consiglio regionale, pena l’esclusione dall’accesso. Insomma: entrano solo i giornalisti iscritti al registro. Quelli censiti.

Per questi, in ultimo, è previsto un ulteriore passaggio: non si potrà più proseguire con il proprio tesserino, che dovrà essere lasciato in cambio di un pass che permetterà l’accesso.