Daniela Broglio nuova direttrice di Turismo Torino

di Caterina Garda

E’ Daniela Broglio la nuova direttrice di Turismo Torino, nominata dal Consiglio Direttivo dell’ente. La broglio, laureata in architettura, entrerà in carica dal primo febbraio.

Nel suo curriculum un’esperienza di ricerca sui Beni Culturali Architettonici della provincia di Torino e dal 2001 al 2007 la direzione di ATL Canavese e Valli di Lanzo. In seguito alla fusione con le altre ATL provinciali è diventata dirigente di Turismo Torino e Provincia, mentre ha curato anche il Convention & Visitors Bureau della città di Torino e del territorio provinciale, dell’area Relazione Esterne e progetti di sviluppo turistico del territorio.