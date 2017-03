“Di la tua: prospettive per il futuro” in Circoscrizione 5

di Michele Paolino

Il numero degli under35 presenti nel Consiglio della Circoscrizione 5 non poteva che lasciare immaginare un percorso di apertura tra i giovani e le istituzioni. È con questo spirito che i giovani consiglieri Martina Monachino, Coordinatrice alla II Commissione, ed Enrico Colia, Coordinatore allo sport e gioventù, per lunedì 6 marzo alle ore 18.15 hanno programmato una commissione di lavoro permanente per parlare di giovani, ma soprattutto con i giovani. La partecipazione è estesa ai ragazzi, non solo alle associazioni o enti.

Questa sarà la prima tappa di un percorso complesso di ricerca, dialogo e conoscenza per far maturare diverse opportunità per i giovani del territorio, sia dal punto di vista culturale e ricreativo sia lavorativo.

Solo con un coinvolgimento diretto è possibile fare una politica seria, attenta ai bisogni reali, e migliorare la qualità della vita anche in periferia, dove di fatto i giovani si ritrovano, ma solo per andare a dormire.

Concorda su questa linea l’Assessore alle politiche giovanili della Città Metropolitana Marco Giusta, il quale sarà presente alla commissione di lunedì per parlare di prospettive future.

«Il futuro è dei giovani e non basta sbandierarlo come slogan pubblicitario o come aforisma sui social. Le istituzioni sono pronte al dialogo, non resta che partecipare per costruire insieme!»