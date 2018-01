Di Maio chiede che la Montalbano faccia passo indietro: “Grave quello che ha fatto”

di Andrea Doi

Non può evitare di commentare quanto accaduto alla consigliera comunale Deborah Montalbano il candidato premier Cinque Stelle Luigi Di Maio. In visita a Torino per restituire parte dello stipendio dei consiglieri regionali grillini proprio all’indomani della notizia dell’utilizzo per motivi persona di un’auto di servizio da parte della Montalbano.

«Quello che ha fatto è grave – dice senza mezzi termini Di Maio – e mi aspetto che la consigliera compia qualche azione dopo quanto accaduto. Intanto avvieremo una procedura interna al Movimento».

Insomma seppur velatamente quello di Di Maio sembra un vero e proprio invito alla consigliera torinese a fare un passo indietro rispetto al Movimento cinque Stelle, anche perché a meno di due mesi dal voto politico la paura è che il caso auto blu di Torino possa influire sulle scelte degli elettori.