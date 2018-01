Dimissioni dei revisori, Lo Russo: “Gravi le loro affermazioni, Appendino riferisca in aula”

di Caterina Garda

Non nasconde la gravità della situazione Stefano Lo Russo nel post sul suo profilo Facebook in cui commenta la notizia della dimissione dei Revisori dei conti del Comune di Torino. “I Revisori dei Conti del Comune di Torino si sono dimessi. Verso la fine del 2017 i Revisori avevano dato parere contrario all’assestamento del Bilancio e al Bilancio Consolidato comunque approvati dai consiglieri del Movimento Cinque Stelle” esordisce il capogruppo del Pd, sottolineando come nella lettera di dimissioni i tre Revisori parlano di “ostacoli, assenza di collaborazione e pressioni ricevute”. “Si tratta di due affermazioni senza precedenti e davvero gravissime, – prosegue Lo Russo – per cui abbiamo chiesto che la Sindaca Appendino riferisca urgentemente in Consiglio Comunale”.