“Ecco i #Fatti”: Fondazione Torino Musei risponde alle polemiche con Twitter: 32% di visitatori in più e raccolti 667.500

di A.D.

Arriva con un cinguettio di Twitter la risposta della Fondazione Torino Musei alle polemiche sollevate in questi giorni sulla possibile assenza di Manet dalle mostre torinesi.

I numeri sono al centro del messaggio social. Gli stessi contestati dalla sindaca Chiara Appendino, che ha chiesto le dimissioni della presidente della Fondazione Patrizia Asproni, e dall’assessore Francesca Leon.

Con l’hashtag #Fatti, Torino Musei pubblica quattro mini video, in cui viene detto che nella prima metà del 2016 sono stati raccolti 667.500 euro, e che in questi sei mesi le visite hanno superato i 500 mila. Il 32% in più del 2015.