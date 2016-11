Ecco il bando per la festa di Capodanno in piazza San Carlo

di Bernardo Basilici Menini

Meglio tardi che mai: arriva il bando per la festa di Capodanno in piazza San Carlo. E’ online sul sito web del Teatro Regio il bando (leggi qui integralmente) per l’ideazione, la progettazione e la gestione dello spettacolo di Capodanno 2017.

Sul documento viene richiesto ai proponenti di progettare un evento artistico e tecnico. Tra gli altri requisiti, la partecipazione di giovani talenti locali della scena rock e hip hop e la performance di un artista di livello nazionale che si esibisca fino al conto alla rovescia per l’arrivo del 2017.

Il bando arriva con due mesi di ritardo rispetto allo scorso anno, quando fu presentato a settembre.