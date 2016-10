Edilizia scolastica, sbloccati 4 milioni di euro per la messa in sicurezza

di Bernardo Basilici Menini

Dalla giunta comunale arrivano i fondi per la messa in sicurezza e il miglioramento della fruibilità degli spazi delle scuole. In mattinata è stato infatti approvato un pacchetto di delibere che autorizzano i lavori di riqualificazione per 59 istituiti scolastici. Tutti i fondi sono destinati agli asili nido, alle materne, elementari e medie inferiori.

In particolare sono previsti lavori per la messa in sicurezza dei solai e delle facciate, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento parziale di coperture e pavimentazioni, la riqualificazione di cortili e aree gioco, i servizi igienici e non altri non meglio precisati interventi. Nel pacchetto previsti anche interventi di bonifica dall’amianto in alcune zone e esterne alle scuole.

In totale, secondo le stime, sono 320 gli edifici di proprietà del comune che potrebbero necessitare di interventi per garantire la totale sicurezza degli studenti.

«La sicurezza degli edifici –dichiara l’Assessora all’Istruzione e dell’Edilizia scolastica, Federica Patti– rappresenta una priorità e, proprio allo scopo di garantirla, abbiamo deliberato questa mattina di destinare 4 milioni e 100mila euro a interventi per l’edilizia scolastica. L’intenzione di questa Giunta è quella di riportare attenzione e risorse su un settore importante, che è necessario salvaguardare per chi in questi edifici, quotidianamente, studia e lavora».