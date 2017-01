Emergenza freddo, a Torino il Pd apre i circoli ai senzatetto

di A.D.

Il Partito Democratico a Torino ha deciso di aprire la porte delle sue sezioni e i suoi circoli per aiutare i senzatetto in questo momento vittime del freddo.

«Torino, come altre grandi Città, deve fronteggiare l’emergenza freddo. Nonostante la predisposizione di moduli abitativi, molte persone bisognose che vivono per strada non vogliono spostarsi verso le aree appositamente predisposte», spiega Saverio Mazza, dell’organizzazione Pd.

«Benché la soluzione ottimale sia raggiungere i centri attrezzati, come Partito Democratico, abbiamo deciso di mettere a disposizione delle associazioni di volontariato, il Comune e altre strutture impegnate a fronteggiare l’emergenza, alcune sedi sparse sul territorio cittadino. Sedi ove si potrebbero creare ad esempio punti di distribuzione vivande calde, coperte o altro. Preghiamo dunque tutti gli Enti o Associazioni coinvolte di contattarci nel caso ritenessero utile tale disponibilità», conclude Mazza.

I circoli messi a disposizione sono:

Centro- Crocetta, via Mazzini 44

Santa Rita- Mirafiori Nord via Dina 51/b

San Paolo-Pozzo Strada D. Carpanini, via Di Nanni 99

San Donato-Campidoglio, via Capellina 6/d

Borgo Vittoria-Madonna di Campagna via Assisi 13, via Colautti 2, via Delle Pervinche 2

Barriera Di Milano-Falchera, via Cervino 0

Vanchiglia-Aurora via Oropa 32

San Salvario via Ormea 6 bis,

Nizza-Lingotto, via Taggia 31

Mirafiori Sud, Strada Comunale di Mirafiori 8