Emergenza smog. Mimmo Carretta (Pd):“Riducete la velocità in tangenziale”. Carretto (M5s): “Concordo”

di Moreno D’Angelo

Sulla emergenza smog, che continua a pesare su Torino, il consigliere comunale del Partito Democratico Mimmo Carretta critica la Giunta per la mancanza di interventi sulla tangenziale.

«Perché tra gli interventi nel settore della mobilità pubblica e privata non avete previsto una riduzione della velocità in tangenziale nei momenti di picco dell’inquinamento a 90 km orari, in accordo con gli enti competenti? Una riduzione di 20 km all’ora porta ad un ovvio risparmio di carburante e a relative minori emissioni. L’accendiamo? o meglio Rallentiamo».

Il monito, rivolto all’assessore all’ambiente Stefania Giannuzzi, incontra sul web l’appoggio del consigliere comunale pentastellato Damiano Carretto: «Stranamente concordo con il mio quasi omonimo collega e mi piacerebbe che le stesse misure adottate dalla Città di Torino fossero adottate anche da tutti i comuni della prima cintura». Nel botta e risposta via Facebook tra i due consiglieri colpisce il commento di Damiano Carretto: «Certe battaglie non si vincono da soli», a cui il Consigliere democratico così replica: «Ovvio ma lì (cintura torinese) giochiamo in casa, abbiamo il presidente della Città metropolitana». E precisa: «La proposta è già arrivata in sede ANCI, oltre a concordarla con la cintura interessata sarebbe utile farla diventare una misura strutturale che interessi tutta la “Padania”».