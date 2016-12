Esplode la bufala delle “matite cancellabili”

di Bernardo Basilici Menini

In tutta Italia è esploso il caso delle “matite cancellabili”. Le segnalazioni arrivano da nord a sud a seguito della denuncia del musicista Piero Pelù, che dal seggio in cui ha votato, a Firenze, ha raccontato di aver provato a cancellare il segno della matita su un normale foglio, riuscendoci.

Ed è così che il tutto è diventato a tempo record un caso nazionale. Oltre alle immancabili denunce su Facebook, arrivano voci di cittadini che si sarebbero rifiutati di votare.

Poi passa il tempo e arrivano le smentite, che nelle ore vengono confermate dagli uffici elettorali. Le matite, infatti, sono indelebili solo sulla carta della scheda elettorale, marcando un segno che permane anche dopo un eventuale tentativo di cancellarlo. Diversamente, sui normali fogli di carta, sono cancellabili come tutte le altre matite.

Più complicati sono invece i casi in cui la prefettura, su segnalazione della Digos, ha sostituito le matite non indelebili, com’è successo a Catania. Gli scenari potrebbero essere due: nel primo le matite, che vengono inviate dal ministero dell’Interno, sarebbero state cambiate con altre non indelebili. Nel secondo, invece, si potrebbe presumere che la notizia diffusa a livello nazionale abbia condizionato in errore anche chi lavora nelle istituzioni.