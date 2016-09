Essere artigiani oggi: una piccola grande impresa

di Emanuele Rebuffini

«Quando si discute del destino di Mirafiori la politica e le istituzioni si prodigano in dichiarazioni. Giusto, perché lì sta il cuore pulsante del nostro territorio. Ma c’è un’altra Mirafiori del cui destino bisognerebbe discutere, ovvero la galassia delle piccole imprese che chiudono i battenti. Migliaia di imprenditori che non ce la fanno, migliaia di lavoratori che restano senza occupazione, migliaia di famiglie che non possono più contare su uno stipendio. Intere filiere che scompaiono mettendo in crisi l’indotto con una ricaduta drammatica sul territorio. Vorremmo che anche su questo la politica e le istituzioni ritrovassero una voce concorde, non solo quando è in gioco il destino di una grande fabbrica o di un evento internazionale come il Salone del Libro»: Dino De Santis è il Presidente di Confartigianato Imprese Torino, che sabato ha tenuto a Torino la tradizionale assemblea annuale. Un’occasione per tracciare un bilancio dello stato di salute delle piccole e micro imprese artigiane, per elencare i principali problemi e per lanciare richieste alle istituzioni (erano presenti gli assessori regionali Gianna Pentenero e Giuseppina De Santis, l’assessore all’Innovazione della Città di Torino Paola Pisano, il consigliere regionale Maurizio Marrone e il consigliere comunale Enzo Lavolta).

Presidente De Santis, per l’assemblea annuale di Confartigianato Torino avete mutuato Claudio Baglioni scegliendo come titolo “Questa piccola grande impresa”. Una rivendicazione di orgoglio, nonostante dall’indagine promossa tra i vostri associati emerga un evidente pessimismo sul presente come sul futuro.

Se raffiguriamo la crisi come un tunnel di 100 metri, le nostre aziende tendono a collocarsi a metà del guado. La crisi in Piemonte, dal 2009 al 2015, ha fatto chiudere i battenti a 12.534 imprese artigiane. Per questo chiediamo che i “piccoli”, che anche questa associazione rappresenta, siano presi nella giusta considerazione. Alla politica chiediamo rigore, trasparenza, taglio degli sprechi, riduzione dei costi dell’apparato politico e amministrativo, ma chiediamo soprattutto investimenti per lo sviluppo e per la crescita, per portare l’Italia e il Piemonte fuori dal tunnel. E’ fondamentale che artigiani, commercianti e piccoli imprenditori siano considerati da chi governa come garanzia di legalità sul territorio, come interlocutori da ascoltare e coinvolgere rendendoli parte attiva dei cambiamenti che coinvolgono il futuro di Torino.

Lei nella sua relazione ha richiamato le parole dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia sulle “due” Torino.

La congiuntura attuale ha messo ancor più in evidenza le due anime che caratterizzano Torino. C’è un’ampia zona di luce, le vie dello shopping e del lusso, i negozi del commercio d’élite che attirano il turismo internazionale, con nuovi ristoranti di eccellenza, le code ai musei e alle grandi mostre. Un laboratorio produttivo, imprenditoriale e culturale in continuo movimento. Poi, però, c’è l’altra anima: le periferie della città dove la luce dei grandi eventi appare davvero fioca e dove non si percepiscono i segnali di ripresa. Sia chiaro: i quartieri periferici di Torino non sono ancora arrivati a essere come le banlieux di Parigi o Bruxelles, e problemi analoghi li troviamo anche a Genova e a Milano. Tuttavia c’è una frattura, sociale ed economica, per questo le istituzioni sono chiamate a ‘ricucire’ la città e superare la divisione tra centro ed estreme periferie. E’ soprattutto in questo cono d’ombra che troviamo le tante saracinesche abbassate degli artigiani, dei commercianti e dei micro-imprenditori che si sono arresi: schiacciati dal peso del fisco e dalla burocrazia, dalla mancanza di domanda interna, dalla concorrenza della grande distribuzione, dalla lontananza delle istituzioni e dal senso di insicurezza, a fronte di micro-criminalità e di un’immigrazione non sempre governata. Se nel complesso i furti sono in diminuzione, quelli nei negozi commerciali e nelle botteghe artigiane, che rappresentano il 10% circa del totale dei furti denunciati all’autorità giudiziaria, sono invece in fortissima crescita. Negli ultimi 10 anni sono aumentati del 170%. Oltre alla presenza delle forze dell’ordine nei quartieri della periferia servono interventi degli enti competenti per fare quella manutenzione necessaria a renderli più vivibili, più sicuri, più attrattivi; altrimenti “degrado chiama degrado”. Si deve avere il coraggio di ammettere che pure nei momenti di crisi economica, le attività di vicinato, dove resistono, aiutano la coesione sociale e alimentano il tessuto di legalità e presidio del territorio.

La Sindaca Chiara Appendino sta riscuotendo da più parti apprezzamenti ed applausi. Cosa chiede Confartigianato alla nuova amministrazione?

A giugno a Torino è avvenuto un cambio di amministrazione certamente sorprendente. Nelle urne è prevalsa la voglia di cambiamento. L’importante è che con il cambiare tutto non si finisca con il cambiare niente, perché se non si proseguirà nella strada delle importanti trasformazioni urbanistiche e nell’attuazione delle grandi opere la città rischia di scivolare ai margini e di rimanere bloccata. Abbiamo apprezzato in campagna elettorale l’attenzione che la Sindaca Appendino ha rivolto agli artigiani, ci aspettiamo che l’attenzione si traduca in atti concreti, ma anche che non si rimetta in discussione l’eredità lasciata dalla precedente amministrazione: il completamento del passante ferroviario, il prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Rivoli, l’avvio della progettazione della linea 2, il Parco della Salute…Torino deve continuare a svilupparsi e a trasformarsi. Per questo uno dei temi sui quali Confartigianato Torino desidera discutere e confrontarsi con la nuova Giunta è quello dell’aggiornamento del Piano regolatore, strumento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di Torino, purché le trasformazioni non si riducano nell’apertura di qualche centro congressi o di qualche nuovo centro commerciale. Abbiamo apprezzato il fatto che il Comune voglia dedicare spazio ai piccoli interventi nelle periferie; al contempo consideriamo importante che al fianco di questa operazione definita di “agopuntura urbana” si porti avanti un piano più organico di riqualificazione dei quartieri e speriamo che i 18 milioni stanziati dal Governo vengano spesi tutti e bene. Così come ha fatto con le passate amministrazioni, chiediamo alla nuova Giunta di intervenire per evitare la chiusura di altre attività artigianali e commerciali in periferia. Chiediamo che vengano ridotti tutti i tributi di competenza comunale e siano creati incentivi e strumenti per far riaprire quelle preziose attività essenziali che svolgono importanti funzioni di coesione e presidio del territorio. E’ poi opportuno un attento controllo sulla proliferazione di centri della grande distribuzione favorendo al contempo le condizioni più idonee per esercizi di artigianato e di vicinato che incarnano un modello sostenibile non solo in termini economici ma, anche, come facilitatore della coesione sociale e della sicurezza del territorio.

Lei insiste molto sulla necessità di un Patto di Continuità per favorire nel comparto artigiano il ricambio generazionale.

Partiamo da un dato locale: il Piemonte registra una presenza di microimprese a gestione familiare superiore alla media nazionale del 18,7%. Questi numeri ci impongono di focalizzare l’attenzione sul coinvolgimento delle piccole imprese nel passaggio generazionale. Lo dico da molto tempo: occorre favorire la programmazione del ricambio, aiutando gli imprenditori a pianificare il proprio avvicendamento attraverso un Patto di Continuità. Chiediamo un impegno tangibile per riattivare la solidarietà e la fiducia tra giovani ed anziani che permetta a questi ultimi di lasciare in eredità ai giovani le proprie botteghe e soprattutto il preziosissimo patrimonio di saperi e competenze. Creiamo uno strumento per sostenere questo delicato passaggio riducendo gli oneri per coloro che subentrano in un’azienda esistente il cui titolare è over 60. Anche questo è un modo per combattere la disoccupazione giovanile che vede Torino come la città più penalizzata del nord Italia. Torino sta perdendo lentamente vecchi mestieri (pellicciai, falegnami, corniciai), che rischiano l’estinzione, tutto questo incide non solo sull’aspetto economico, ma, anche, su quello sociale, perché in questo modo si interrompe la trasmissione di cultura e abilità. Tra le Regioni italiane il Piemonte conta il maggior numero di neet, con circa un quinto dei giovani che non studia, non lavora e non cerca lavoro. Questo è il risultato della mancanza di occupazione, dello scoraggiamento dopo esperienze che non sono andate a buon fine, del disimpegno che genera facile esclusione sociale. Come Confartigianato Torino sollecitiamo anche l’introduzione della neutralità fiscale per le cessioni d’azienda a titolo oneroso; perché occorrono incentivi simili a quelli previsti per le start up per favorire la trasmissione di impresa e quindi l’inserimento di giovani.