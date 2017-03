Ex Isvor, Montanari assicura che i soldi verranno dati alla Circoscrizione 8

di Bernardo Basilici Menini

Dopo le polemiche di oggi sull’area ex Isvor e i conseguenti oneri di urbanizzazione, ci sarebbe una svolta nei tesi rapporti tra Circoscrizione 8, e Comune.

Davide Ricca, presidente della Circoscrizione, racconta di aver ricevuto una telefonata dal vicesindaco Montanari, durante la quale sarebbe stato comunicato un cambio di rotta: «telefonata graditissima del vicesindaco Guido Montanari che mi assicura che il 1.300.000 (oneri area ex Isvor) sarà utilizzato per opere sulla Circoscrizione 8, che lo ribadirà lunedì sera nel Consiglio di Circoscrizione aperto e che presto li vedremo in un atto amministrativo. Aspettiamo fiduciosi … l’atto».

La questione era diventata rovente a seguito della decisione di Montanari di spostare gli oneri di urbanizzazione dovuti da Zerocinque trading per la realizzazione di un complesso residenziale, invece che nella costruzione di un asilo nido come inizialmente previsto, in un flusso di denaro a beneficio del Comune.