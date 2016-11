Ex Moi, nuove tensioni. Chiamparino: “Stop alle violenze”. Lega: “Intervenga l’esercito”

di Andrea Doi

È durata poco la tranquillità davanti alle palazzine dell’ex Moi. Dopo una notte di tensione la mattinata sembrava scivolare via tranquillamente, invece gli immigrati che occupano l’ex villaggio olimpico sono scesi nuovamente in strada bloccando le carreggiate. Mentre la polizia presidiava la zona.

Una tensione che rischia di aumentare visto che proprio al quartiere Lingotto oggi pomeriggio dovrà arrivare Matteo Renzi ed è prevista una contromanifestazione che potrebbe avere l’appoggio degli occupanti.

Intanto il presidente della Regione Sergio Chiamparino è intervenuto su quanto avvenuto in nottata: «Si deve prima di tutto mettere fine immediatamente a ogni forma di violenza e intimidazione e bisognerà affrontare il problema del trasferimento degli occupanti del Moi in altre aree che possano ospitare queste persone in un contesto di legalità, un po’ come si fece un tempo con gli occupanti della Clinica San Paolo di piazza Sabotino, pur sapendo che qui il problema è molto più grande e complesso di allora». Parole che fanno eco a quelle pronunciate dalla sindaca di Torino Chiara Appendino che ha condannato le violenze avvenute nella zona.

Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale, invece, chiede l’intervento dell’esercito: «La situazione all’ex Villaggio Olimpico è sempre più incandescente e serve l’intervento immediato di polizia ed esercito. I fatti di questa notte dimostrano che la situazione è totalmente degenerata e non si può più attendere nemmeno un giorno, quella zona va liberata e i delinquenti che questa notte hanno distrutto tutto quello che avevano davanti vanno rispediti da dove arrivano Appendino ha fallito e si deve fare da parte per due motivi: in primis perché non è stata in grado di gestire la situazione; secondo perché la sua maggioranza ha deciso chiaramente di stare dalla parte di chi occupa illegalmente l’ex Moi. Chiediamo che venga dichiarato immediatamente lo stato di emergenza e che il Governo nomini un commissario straordinario che si occupi dello sgombero e del rimpatrio di chi chiaramente non ha più titolo di stare nel nostro Paese», ha concluso Ricca.