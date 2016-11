Fabrizio Ricca : “Il sindaco spieghi perché i battelli non erano in sicurezza”

Anche la Lega Nord vuole capire come mai i due battelli turistici sul Po siano finiti in balia della piena del fiume. Per questo il capogruppo in consiglio comunale Fabrizio Ricca ha chiesto che il primocittadino riferisca in aula lunedì.

«Ho chiesto comunicazioni urgenti al sindaco Appendino per il Consiglio di lunedì per sapere chi sono i responsabili dello schianto dei battelli Valentina e Valentino avvenuto questa mattina contro il ponte della Gran Madre», dice Ricca.

«Capisco che le condizioni del Po erano e sono critiche ma è assurdo che non siano stati messi in sicurezza, nemmeno nell’alluvione del 1994 è capitata una cosa del genere. Vogliamo sapere se ci sono danni al ponte e ai battelli e far luce sull’accaduto. Questa è la rappresentazione di come è governata Torino dal movimento 5 stelle, ovvero stanno facendo schiantare la città contro un ponte», conclude il capogruppo della Lega Nord.