Falso allarme bomba in Piazza San Carlo: interrogate in questura a Torino due persone

di A.D.

Sarebbero due le persone interrogate dalla polizia a Torino per quanto accaduto in Piazza San Carlo durante la finale Champions League Juventus-Real Madrid.

Gli investigatori, coordinati dal pubblico ministero Antonio Rinaudo, avrebbero individuato i giovani dopo aver visionato i filmati del momento in cui si è scatenato il panico. Si teme che alla base di tutto possa esserci un macabro scherzo, dunque un falso allarme bomba che farebbe cadere anche l’ipotesi dello scoppio di alcuni petardi che avrebbe generato la fuga dei presenti. La procura di Torino ha aperto un fascicolo per procurato allarme.

IN AGGIORNAMENTO