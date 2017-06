Fatti di piazza San Carlo, vertice in Prefettura con Minniti

di G.Z.

Il ministro dell’Interno Marco Minniti sarà a Torino questo pomeriggio per un vertice in prefettura dopo quanto accaduto sabato sera in piazza San Carlo durante la proiezione della partita tra Juve e Real Madrid.

Già nelle ore immediatamente successive Minniti aveva tirato le orecchie alla gestione della piazza sostenendo che «qualcosa non ha funzionato» e annunciando che d’ora in poi gli eventi in programma nelle piazze italiane si svolgeranno solo «se garantita la massima sicurezza».

Come detto, oggi pomeriggio il ministro siederà al tavolo della prefettura assieme al Prefetto Renato Saccone, il questore Angelo Sanna e la sindaca Chiara Appendino per fare il punto su quanto accaduto. Anche perchè al vaglio della procura di Torino vi è anche l’operato della “Commissione provinciale di vigilanza”, l’organismo interforze composto proprio da Prefettura, Questura, Comune, oltre che Asl e Vigili urbani, che nelle ore precedenti alla partita avrebbe verificato la sicurezza della piazza e autorizzato l’evento.