Festa del 4 novembre a Torino. Appendino: “Esercito e Forze dell’Ordine sono un esempio”

Alzabandiera in piazza Castello per la festa del 4 novembre. Presenti il presidente della Regione Sergio Chiamparino, il vicepresidente del consiglio regionale Nino Boeti, il prefetto Renato Saccone e la sindaca di Torino Chiara Appendino, la quale ha ringraziato le forze armate e dell’ordine: «Un ringraziamento a tutte le forze armate e dell’ordine, esempio di impegno fisico e morale che non solo in situazioni di emergenza, come l’aiuto alle popolazioni terremotate, ma nel lavoro quotidiano sono vicine alla gente nel nostro Paese e nelle aree più difficili del mondo»

A passare in rassegna i reparti schierati di fronte al gonfalone della Città e alla bandiera della Scuola di Applicazione, il prefetto Renato Saccone. In piazza una rappresentanza di esercito, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e tutti i corpi dello Stato oltre alla Croce Rossa.

Durante la cerimonia è stata anche consegnata la Croce d’oro al Merito dell’Esercito al colonnello Mauro Sindoni per la sua attività come comandante della Unità di Supporto alla Transizione – Sud quando, si legge nelle motivazioni, «eseguiva con somma perizia l’impegnativa e delicata manovra di ripiegamento dalle proprie basi avanzate del sud dell’Afghanistan, pianificando e conducendo personalmente, con coraggio, fermezza ed acume tattico, nonostante la pericolosità del compito affidato, una intensa e rischiosa attività operativa compiuta con pieno successo».