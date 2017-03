Feste di via, Magliano: “Includere i presidenti di via nella stesura del nuovo regolamento”

Una più stretta collaborazione tra i presidenti di via e gli uffici comunali per la redazione del nuovo regolamento sulle feste di via. É quello che si augura il consigliere Silvio Magliano che sottolinea come «non si può prescindere dall’esperienza e dalla competenza operativa dei Presidenti di Via», ovvero proprio di quelle figure che le feste di via le organizzano sempre.

«L’ideale – prosegue Magliano – sarebbe poter contare sulla consulenza di almeno un Presidente di Via per ognuna delle otto Circoscrizioni cittadine, nella convinzione che lo strumento-regolamento debba considerare, per essere davvero efficace, le peculiarità di ogni zona della nostra città».

Il consigliere propone poi tre “principi fondamentali” che dovrebbero orientare le nuove linee guida del regolamento: «primo, semplificazione della modulistica e delle procedure, attualmente burocratizzate all’eccesso; secondo, chiarezza e univocità del testo, attualmente sbilanciato verso un’eccessiva discrezionalità e interpretabilità; terzo, enfasi sulla dimensione sociale delle feste di via quali strumenti di valorizzazione e di promozione non solo commerciale del territorio».

