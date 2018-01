Forza Italia e Lega, ecco i nomi dei candidati

di Caterina Garda

Anche il centrodestra ha definito le liste piemontesi per le elezioni politiche del 4 marzo. A partire da Forza Italia dove a spiccare i fedelissimi di Berlusconi, che ha messo mano con decisione all’elenco proposto dal coordinatore regionale Gilberto Pichetto.

E così per la Camera troviamo in pole position Paolo Zangrillo, manager Fiat ma soprattutto fratello del medico personale dell’ex premier. Segue la consigliera regionale Claudia Porchietto, anche capolista nel listino della provincia, l’immobiliarista, sempre legato al gruppo Berlusconi, Roberto Trombini di Vercelli e Chiara Grisotto, di Cuneo. Finisce invece fuori Torino, ma sicuro di essere rieletto, Osvaldo Napoli, capolista nel colelgio di Alessandria, Asti e Cuneo. Mentre spunta anche il nome della consigliera regionale Daniela Ruffino, presente in più collegi e posizioni.

Per il Senato invece nel collegio plurinominale i nome prescelti sono il parlamentare Lucio Malan, l’ex dirigente regionale Virgina Tiraboschi, il coordiantore torinese di Forza Italia Davide Balena e la consigliera di Chieri Rachele Sacco. Trovano posto nel listino del resto del Piemonte la senatrice Maria Rizzotti. Pichetto, Paolo Vercellotti e al quarto posto Benny Nicotra, l’ex sindaco di Santena conosciuto anche per le sue vicende giudiziarie.

Per quanto riguarda la Lega invece sono Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto ad accaparrarsi i primi posti nel listino di Torino-Collegno. Mentre il segretario Riccardo Molinari è il primo in lista a Alessandria, Asti e Cuneo e in quello di Verbania, Novara, Biella e Vercelli.

Al Senato spicca il nome dell’avvocato Giulia Bongiorno, capolista a Torino, seguita da Cesare Pianasso, Roberta Ferrero e Claudio Broglio. Nessun posto per gli uscenti Allasia e Roberto Simonetti, i loro nomi nella seconda lista sono sostituiti dal già senatore Enrico Montani e da Giornio Bergesio e Maria Elena Gandolfi.