Gariglio e Carretta: “Garantisti, ma la sindaca deve spiegazioni ai torinesi”

di Giulia Zanotti

«La notifica dell’avviso di garanzia alla sindaca per la tragedia di piazza San Carlo non modifica la posizione che abbiamo tenuto fin dall’inizio, piuttosto la rafforza» esordiscono così, in una nota congiunta il segretario regionale del Pd Davide Gariglio e quello provinciale Mimmo Carretta.

«Rafforzato é per noi oggi – spiegano – il valore del garantismo come principio da tutelare nell’interesse di tutte le parti in causa ma altrettanto rafforzata è l’esigenza di una assunzione di responsabilità politica da parte della sindaca, esigenza cui Appendino si è sempre colpevolmente sottratta».

Per Gariglio e Carretta: «Oltre alle frasi di circostanza della Sindaca ci aspettiamo un’assunzione di responsabilità politica davanti ai cittadini. Ci mancherebbe – rimarcano – che non offrisse la massima collaborazione agli inquirenti, ma alla comunitá torinese servono risposte non solo di tipo giudiziario. Fino ad oggi la Sindaca si è nascosta dietro frasi fatte che giudicavamo insufficienti e che adesso suonano anche inadeguate».