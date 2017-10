Giordana finisce all’ufficio del personale

di Andrea Doi

Quarto piano. Ufficio del personale. Ecco da lunedì l’incarico del dipendente comunale Paolo Giordana. Già, preso in staff dalla sindaca Chiara Appendino come articolo 90 dopo la vittoria alle amministrative, dopo le dimissioni firmate per la vicenda delle intercettazioni in cui lui avrebbe chiesto un favore all’amministratore delegato Gtt Walter Ceresa, che riguardava una multa da togliere ad un suo conoscente, Giordana torna ad essere quello che è sempre stato. Un dipendente comunale.

Le dimissioni, c’è già una determina a riguardo, avevano la data 1 novembre. Per questo Giordana, ha esplicato i suoi compiti, “fatto gli scatoloni”, fino all’ultimo. Tutto nella norma, insomma, nei tempi previsti. Ad esempio ha partecipato alla riunione del Codir, il tavolo dei direttori dei vari settori del Comune di Torino, lunedì mattina alle nove.

Comunque, come detto, dal 6 novembre Giordana lavorerà all’ufficio del personale, sotto la direzione di Giuseppe Ferrari. Per il momento non è dato a sapersi se ci saranno dei provvedimenti disciplinari, come previsto dal regolamento comunale. Anche perché in effetti sulla “caso multa” non sono state ancora formulate accuse nei suoi confronti.